Власти Прикамья начали перечисление федеральных выплат семьям погибших и пострадавшим в ПГНИУ Продолжаются выплаты матпомощи из резервного фонда правительства края Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Минсоцразвития Пермского края приступило к перечислению денежных выплат, направленных региону из федерального бюджета, семьям погибших и пострадавшим в Пермском госуниверситете, сообщили в ведомстве.

Выплаты уже получили шесть семей жертв, в начале этой недели деньги начнут поступать получившим ранения и травмы.

Напомним, распоряжением Правительства РФ семьям шести погибших предусмотрена помощь в размере 1 млн руб., пострадавшим перечислят в зависимости от степени вреда, нанесенного здоровью, от 200 до 400 тыс. руб.

Продолжаются выплаты матпомощи из резервного фонда правительства края. Средства уже переведены семьям погибших (по 1 млн руб.), а также 29 пострадавшим (по 500 тыс. руб. — получившим ранения, по 100 тыс. руб. — травмированным).

ПГНИУ также произвёл выплаты пострадавшим студентам, сотрудникам и семьям погибших, об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Задать вопросы по выплатам можно по телефону горячей линии 8 (800) 100 83 05.

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