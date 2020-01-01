Андрей Стрельцов «Амкар» выиграл первый официальный матч у «Звезды» Пермское дерби завершилось со счетом 3:1 в пользу красно-черных Поделиться Поделиться Твитнуть

Две пермские команды провели матч между собой в рамках чемпионата второго дивизиона ФНЛ. «Амкар» обыграл «Звезду» со счётом 3:1.

Хозяевами матча выступили футболисты «Звезды». Они первыми пропустили мяч в свои ворота от Евгения Тюкалова. Игрок прошлый сезон провел в составе этого клуба и только в этом году перешел в стан красно-черных. Вскоре хозяева отыгрались благодаря голу Ильи Карпука. Но все же гости сумели забить со штрафного перед самым перерывом. Константин Морозов вывел их вперед. 2:1 итог первой половины матча.

Поставил точку в матче Иван Маркелов, забивший гол с пенальти на 90-ой минуте. Победа «Амкара» 3:1.

Команды проведут свои следующие игры 30 сентября. «Звезда» сыграет дома с «Тюменью»(0+), а «Амкар» на выезде будет играть со «Спартаком» Туймазы(0+).

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