Сергей Данилов В Перми эвакуировали автовокзал «Минёр» уже задержан Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 26 сентября, в Перми временно была оцеплена территория автовокзала у Центрального рынка. Был задержан ряд автобусных рейсов.

По данным СМИ, полиция уже задержала мужчину, который сообщили о том, что заминировал автовокзал. Сейчас он дает показания правоохранителям.

В министерстве территориальной безопасности Пермского края пока не комментируют сложившуюся ситуацию.

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