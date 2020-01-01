Андрей Стрельцов
Молодёжный состав «Пармы» уступил курским «Русичам»
Команды встречались в рамках группового турнира розыгрыша кубка страны
Во втором матче группового турнира розыгрыша кубка страны молодёжный состав баскетбольного клуба «Парма» уступил в Курске местному БК «Русичи» со счётом 85:122.
В первом матче турнира пермские баскетболисты обыграли липецкую команду «МИЦУбаскет». Теперь в заключительной игре в воскресенье подопечные Романа Двинянинова встретятсяс БК «Новомосковск» (Тульская область).
Напомним, в плей-офф выходят победители групп, а также три лучшие команды из занявших вторые места в четырех группах.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.