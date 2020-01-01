Андрей Стрельцов «Звезда-2005» крупно обыграла казанский «Рубин» Это третья подряд победа пермской команды в чемпионате страны среди команд суперлиги Поделиться Поделиться Твитнуть

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Женский футбольный клуб «Звезда-2005» на домашней арене разгромил казанский «Рубин» со счетом 4:0. Гол в составе хозяек провела Наталья Гриб, трижды отличилась Олеся Курочкина.

Это третья встреча соперников в турнире, и казанские футболистки уступили во всех трёх.

В женской футбольной суперлиге «Звезда-2005» остаётся на четвёртом месте. Но после трёх побед подряд пермский клуб сократил отставание от ЦСКА, занимающей третье место до трёх очков.

Следующий поединок «Звезда-2005» проведёт 9 октября в гостях с московским «Чертаново».

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