Олеся Максименко В Пермском крае — 472 новых случая заражения COVID-19 За сутки от коронавируса скончались 28 жителей региона Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за сутки коронавирусом в Пермском крае заразились ещё 472 человека. В том числе — 89 детей и 167 жителей старше 50 лет.

430 заболевших проходят лечение амбулаторно, на дому, 42 пациента находятся в больницах.

За сутки выздоровело 350 человек, 28 больных скончались.

Общее количество заражённых коронавирусом в Пермском крае составляет 99178 человек.

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