Олеся Максименко
За опасные перевозки пассажиров на пермяка заведено уголовное дело
Летом он нелегально перевёз на своём судне более 40 человек
Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело в отношении 57-летнего жителя Перми. Он обвиняется в организации нелегальных перевозок, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, летом 2021 года за деньги мужчина перевёз более 40 человек на своём судне «Людмила», которое не было предъявлено к освидетельствованию и не отвечало требованиям безопасности.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия, проведён осмотр судна, допрашиваются свидетели, готовятся к назначению экспертизы.
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