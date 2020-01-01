Олеся Максименко За опасные перевозки пассажиров на пермяка заведено уголовное дело Летом он нелегально перевёз на своём судне более 40 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело в отношении 57-летнего жителя Перми. Он обвиняется в организации нелегальных перевозок, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, летом 2021 года за деньги мужчина перевёз более 40 человек на своём судне «Людмила», которое не было предъявлено к освидетельствованию и не отвечало требованиям безопасности.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, проведён осмотр судна, допрашиваются свидетели, готовятся к назначению экспертизы.

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