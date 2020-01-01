Олеся Максименко Коронавирус выявлен в 27 муниципалитетах Пермского края В столице региона 214 заболевших Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки наибольшее количество заразившихся коронавирусом выявлено в Перми, Лысьвенском и Октябрьском округах — 214, 47 и 37 случаев соответственно.

В Чусовском округе — 30 новых заболевших, в Чайковском — 22, в Горнозаводском округе и Кунгуре — по 14, в Осинском округе — 10, в Березниках и Кишертском округе — по восемь, в Кунгурском районе, Александровском и Кудымкарском округах — по семь, в Еловском округе и Кудымкаре — по шесть, в Соликамском округе — пять, в Чернушинском — четыре, в Пермском районе и Суксунском округе — по три, в Губахе, Гайнском, Добрянском, Юсьвинском и Чердынском округах — по два.

В Краснокамском, Бардымском и Ординском округах поставлено по одному диагнозу COVID-19.

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