Андрей Стрельцов «Парма» стартовала в Кубке страны молодежным составом Юные баскетболисты в гостях обыграли команду из Липецка Поделиться Поделиться Твитнуть

Стартовый поединок в розыгрыше Кубка страны «Парма» выиграла молодёжным составом у липецкого клуба «МицуБАСКЕТ» со счетом 98:55.

Матч состоялся в Курске, где проходит групповой начальный этап турнира. В группе «Б», их соперниками также станут «Русичи» (Курск) и «Новомосковск» (Тульская область).

Победитель группы напрямую выйдет в 1/16 Кубка России. Кроме того, в следующий этап соревнований пройдут три лучшие команды из всех групп, занявшие вторые места.

Завтра «Парма-М» проведёт второй матч на этот раз с хозяевами площадки.

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