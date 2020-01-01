Андрей Стрельцов
«Парма» стартовала в Кубке страны молодежным составом
Юные баскетболисты в гостях обыграли команду из Липецка
Стартовый поединок в розыгрыше Кубка страны «Парма» выиграла молодёжным составом у липецкого клуба «МицуБАСКЕТ» со счетом 98:55.
Матч состоялся в Курске, где проходит групповой начальный этап турнира. В группе «Б», их соперниками также станут «Русичи» (Курск) и «Новомосковск» (Тульская область).
Победитель группы напрямую выйдет в 1/16 Кубка России. Кроме того, в следующий этап соревнований пройдут три лучшие команды из всех групп, занявшие вторые места.
Завтра «Парма-М» проведёт второй матч на этот раз с хозяевами площадки.
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