Елена Синица «Новые люди» сформировали фракцию в Госдуме Регион там представит Сергей Чудаев Поделиться Поделиться Твитнуть

В Госдуме Пермский край представит секретарь совета реготделения партии «Новые люди» в Удмуртии Сергей Чудаев. Об этом сообщается на сайте партии.

В целом, в итоговый состав фракции в Госдуме вошли 13 человек.





Кроме этого сообщается, что основатель группы компании «Алигон» Денис Шитов предпочёл мандат депутата Заксобрания.





Директор Центра компетенций «Фотоника» Сергей Исаев также избрался в краевой парламент.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.