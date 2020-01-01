Елена Синица
«Новые люди» сформировали фракцию в Госдуме
Регион там представит Сергей Чудаев
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В Госдуме Пермский край представит секретарь совета реготделения партии «Новые люди» в Удмуртии Сергей Чудаев. Об этом сообщается на сайте партии.
В целом, в итоговый состав фракции в Госдуме вошли 13 человек.
Кроме этого сообщается, что основатель группы компании «Алигон» Денис Шитов предпочёл мандат депутата Заксобрания.
Директор Центра компетенций «Фотоника» Сергей Исаев также избрался в краевой парламент.
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