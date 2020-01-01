Елена Синица

«Новые люди» сформировали фракцию в Госдуме

Регион там представит Сергей Чудаев

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госдума

Фото: minvr.gov.ru

В Госдуме Пермский край представит секретарь совета реготделения партии «Новые люди» в Удмуртии Сергей Чудаев. Об этом сообщается на сайте партии.

В целом, в итоговый состав фракции в Госдуме вошли 13 человек.

Кроме этого сообщается, что основатель группы компании «Алигон» Денис Шитов предпочёл мандат депутата Заксобрания. 

Директор Центра компетенций «Фотоника» Сергей Исаев также избрался в краевой парламент.

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