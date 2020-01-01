Олеся Максименко На базе «Сибура» создаётся крупнейшая нефтегазохимическая компания России Гигант объединяется с группой «ТАИФ» Поделиться Поделиться Твитнуть

ПАО «СИБУР Холдинг» интегрируется с группой «ТАИФ», в которую входят ПАО «Казаньоргсинтез», ПАО «Нижнекамскнефтехим» и АО «ТГК-16».

По соглашению акционеры ТАИФ получат 15% в объединённой компании в обмен на 50%+1 акцию АО «ТАИФ». Кроме того, как сообщает пресс-служба ПАО «СИБУР Холдинг», опцион на остающийся в распоряжении акционеров ТАИФ пакет акций будет реализован досрочно, после чего в «Сибуре» будут консолидированы все 100% акций ТАИФ.

Предполагается, что за счёт объединения будет создана крупнейшая в России нефтегазохимическая компания, которая войдёт в ТОП-5 мировых лидеров по производству полиолефинов и каучуков.

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