Елена Синица Александр Бастрыкин объяснил трагедию в Перми влиянием интернета Детей нужно вытаскивать из соцсетей, считает руководитель СКР Поделиться Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России

Основными причинами стрельбы в ПГНИУ и других подобных случаях являются недостаток уровня воспитания и культуры, а также размытые нравственные ценности и ориентиры. Такое мнение высказал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

«Интернет, телевидение, социальные сети стали таким источником воспитания, который культивирует насилие, равнодушие к проблемам сверстников, безнравственность, — говорит Бастрыкин. — Детей надо вытаскивать из интернета, а не погружать их туда за бюджетные деньги».

Он также отметил, что после таких происшествий у общества вопросы в первую очередь возникают к правоохранительным органом. Однако профильные госорганы, которые уполномочены заниматься не только образовательным процессом, но и воспитанием молодежи, по-прежнему не принимают достаточных мер.

«Мы неоднократно призывали руководство министерства культуры, министерства науки и высшего образования, министерства просвещения к конструктивному диалогу, но безрезультатно. Подобные нападения продолжаются, люди гибнут. За последние годы совершено около десятка нападений на учебные заведения в различных регионах», — говорит председатель Следственного комитета.

Если молодежи некому дать правильные ориентиры и ценности, продолжает Бастрыкин, она будет смотреть на то, что вокруг, а это зачастую корысть, эгоизм, злость и ненависть.

В частности, он привёл пример с героями компьютерных игр, где проблемы решаются за счёт ликвидации оппонента.

Кроме этого, он подчеркнул, что в интернете в целом много негативного контента, так как «в погоне за славой и прибылью» блогеры создают видеоматериалы с издевательствами над людьми.

«О чём говорить, если даже в театральных постановках и художественных фильмах, финансируемых государством, создаваемых якобы с благой целью, умудряются исказить классику, делая главными героями произведений тех, кто недавно открывал стрельбу в школе? И какие ценности могут сформироваться у подростков, которые смотрят все это? Ответ очевиден», — поясняет Александр Бастрыкин.

Помимо этого, он сообщил, что по данным анализа Следственного комитета, основную группу риска по совершению таких преступлений составляют подростки в возрасте от 13 до 16 лет, либо недавно достигшие совершеннолетия.

При этом, они имели проблемы с социализацией, а информацию о способах совершения преступлений получали в социальных сетях.

К тому же, отмечает Бастрыкин, они видят, что нападавшие превращаются в героев в СМИ и соцсетях.

Глава Следственного комитета считает, что во избежание таких трагедий необходимо продолжать реформирование системы образования и усилить его воспитательный потенциал. Также важно повышать уровень взаимного доверия детей, их родителей и педагогов.

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