Олеся Максименко С 27 сентября в Прикамье перестанут курсировать летние электрички Их отменяют в связи со снижением пассажиропотока Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Летние пригородные поезда Прикамья отменяются на осенне-зимний период с понедельника, 27 сентября, передаёт «Рифей-Пермь» со ссылкой на Пермскую пригородную компанию.

Из-за сезонного снижения пассажиропотока отменят городской электропоезд №7106 сообщением «Оверята — Пермь-2», электрички №6163/6164 «Чусовская — Губаха — Чусовская», №6294/6293 «Пермь-1 — Дивья — Пермь-1», №7651/7652 «Губаха — Половинка — Чусовская», №6021/7648 «Пермь-2 — Григорьевская», №6027/6028 «Пермь-2 — Григорьевская — Пермь-2», №6196/7171 «Пермь-2 — Кишерть — Пермь-2» и №6025/6026 «Пермь-2 — Менделеево — Пермь-2».

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