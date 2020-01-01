Олеся Максименко Фестиваль «Флаэртиана» подвёл итоги «Большой Золотой Нанук» достался фильму польского режиссёра Поделиться Поделиться Твитнуть

В четверг, 23 сентября, в Перми были подведены итоги и объявлены победители международного фестиваля документального кино «Флаэртиана». Свои работы представили режиссёры из 15 стран мира, зрители посмотрели 158 кинолент.

Помимо показов фильмов, в течение семи дней в городе проходили мастер-классы Flahertiana Workshop, шла индустриальная программа «Флаэртиана-Форум» и проекте «ВУЗ-флаэртиана», на сайте CoolConnections.ru транслировался мини-сериал «Мой друг северный верблюд».

В результате победителем международного конкурса был признан фильм «Ксёндз Бонецкий» польского режиссёра Александры Поточек, получивший «Большой Золотой Нанук». «Серебряные Нануки» получили сразу два фильма — «Человек, который искал сына» Дельфины Деложе и Стефана Корреа и «Ужасные дети» Ахмета Недждета Чупура. При этом второй ленте достался и приз зрительских симпатий.

«Малый золотой Нанук» за лучший фильм национального конкурса «Российская «Флаэртиана» также получили два фильма: «Папа» Валерии Гай Германики и «Война Раи Синициной» Ефима Грабоя. Лента Ефима Грабоя была также отмечена призом Гильдии неигрового кино и телевидения.

Специального упоминания жюри были удостоены фильмы «25 лет одиночества» Ирины Васильевой (за лучшую операторскую работу), «Амурская Голгофа» Юлии Серьгиной (за лучшую режиссуру) и «Дальний план» Владимира Головнева (за вклад в социальную миссию).

В студенческом смотре лучшим был признан фильм «Дарина в Зазеркалье» Дарьи Агиенко.

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