Елена Синица За год число операций по банковским картам прикамцев возросло на 32% А их объём — на 16% Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае выросло количество операций, совершаемых с использованием банковских карт. За полгода оно превысило 377,5 млн, а их сумма составила 387,3 млрд руб. Об этом сообщает пермское отделение Уральского ГУ Банка России.

При этом, если сравнивать с первым полугодием 2020 года, количество операций выросло на 32%, а их объём — на 16%.

Доля безналичных операций за год выросла на 2% и достигла 95%. Оставшиеся 5% приходятся на снятие наличных.

По объёму платежей 52% — это безналичные операции, 48% — снятие наличных денег.

За год на 14% выросло и число обладателей банковских карт в Пермском крае. По итогам первого полугодия 2021 года кредитные организации выдали жителям региона более 5,3 млн карт.

«Росту показателей безналичных платежей отчасти способствует развитие в Пермском крае платежной инфраструктуры. По сравнению с первым полугодием 2020 года количество терминалов для оплаты покупок картами увеличилось на 3%, до 72 тыс. единиц», — отметил управляющий Отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков.

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