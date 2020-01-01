За лето пассажиропоток аэропорта Перми вырос на 30,7% В целом по итогам 8 месяцев 2021 года аэропорт обслужил 1,2 млн пассажиров Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Международный аэропорт «Пермь» с 1 июня по 31 августа 2021 года обслужил 676 тыс. человек, что на 30,7% больше уровня допандемийного 2019 года, сообщили в пресс-службе аэропорта.

При этом 572 тыс. пассажиров приходятся на внутрироссийские направления, 101 тыс. — на международные.

Самый стремительный рост зафиксирован у южных направлений: Симферополь — 65,5 тыс пассажиров (+73,4%), Анапа — 56,5 тыс. пассажира (+63,4%), Сочи — 82 тыс. (+40,1%).

Лидером среди международных направлений стала Анталья — 52,3 тыс. пассажиров за лето, но это на 30 тыс. меньше, чем в летние месяцы 2019 года.

В целом по итогам 8 месяцев 2021 года аэропорт обслужил 1,2 млн пассажиров. Рост пассажиропотока относительно аналогичного периода 2019 года составил 15,3%.

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