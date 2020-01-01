Афиша уикенда Рассказываем, что посмотреть, послушать и посетить в эти выходные, с 24 по 26 августа Поделиться Поделиться Твитнуть

С 24 сентября галерея «Дом Боне» приглашает на выставку Ирины Пьянковой «Бдуждающие по земле» (0+).

Ю. Пермякова, фрагмент

Пермский дом художника

С 24 сентября Дом художника приглашает на выставку «Сезонные биоритмы» (6+), где представлено более 100 новых работ пермских художников, посвящённых осени.

Пермский краеведческий музей

С 24 сентября мультимедийный парк «Россия — моя история. Пермский край» приглашает на выставку «Александр Невский: история жизни благоверного князя языком графического романа» (6+). Экспозиция приурочена к празднованию 800-летия со дня рождения полководца, дипломата, государственного деятеля.

24 сентября в 14:00 в частной филармонии «Триумф» Московский театр сторителлигга Константина Кожевникова покажет спектакль «Дети железной птицы» (6+, от 10 лет). Спектакль посвящён жизни Сергея Королёва, в основе — редкие архивы, воспоминания родных и близких героя. В этот же день в 16:00 пройдёт мастер-класс «Алхимия сторителлинга» (16+).

24 и 25 сентября в 19:00 в Пермском академическом театре оперы и балета им. Чайковского будет показан балет «Лебединое озеро» (6+).

25 сентября в деревне Кляпово Березовского муниципального района стартует фестиваль «Праздник поля» (0+). В рамках фестиваля пройдут дистанционный конкурс частушек, конкурс детских рисунков, фотовыставка и многое другое. За событиями фестиваля можно следить онлайн в группе ВКонтакте.

25 сентября в 15:00 с площади перед Пермским академическим театром оперы и балета им. Чайковского стартует спектакль-променад Location (12+).

Библиотека им. Горького

25 сентября в 15:00 в Краевой библиотеке им. Горького состоится заседание клуба «Пермский интеллигент» (6+). Тема «К 95-летию пермского автобуса». Гостем клуба станет водитель Александр Махов. Он расскажет о пермском общественном транспорте и ответит на вопросы гостей.

25 сентября в 15:00 Theatre HD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на документальный фильм-выставку «Загадка Рафаэля» (12+). К 500-летию смерти Рафаэля в Риме состоялась грандиозная выставка его произведений. Создатели фильма «Загадка Рафаэля» получили эксклюзивный доступ к этой экспозиции, которая насчитывала более 200 шедевров — картин и рисунков, многие из которых были выставлены вместе впервые.

25 сентября в 18:00 в малом театральном зале Завода Шпагина авторский театр «Белая овца» покажет спектакль «Панночка» (12+).

25 и 26 сентября в 20:00 в театре «Сцена-Молот» пройдут читки пьесы Андрея Иванова — лауреата Первого фестиваля-конкурса читок «Твой текст» — «С училища» (18+). Зрителей ждёт история о том, как преподаватель философии в местном ПТУ Серёжа впутывается в любовную историю со своей малолетней должницей-ученицей Таней. И все бы хорошо, если бы не инициатор провокационных челленджей Слава и не вернувшийся из тюрьмы зек Костя, бывший Танин ухажёр…

26 сентября в 12:00 в Краевой библиотеке им.Горького состоится заседание клуба «Библиотерапия» (16+). В этот раз в Горьковке будут читать стихи Гавриила Державина, писателя и государственного деятеля, личного помощника императрицы Екатерины II.

26 сентября в 15:00 в Органном концертном зале Оркестр русских народных инструментов им.Виктора Салина и Алексей Дерягин выступят с концертом-спектаклем «Уральские сказы Бажова» (6+).

26 сентября в 15:00 Theatre HD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на трансляцию спектакля «Боевой конь» (12+). Основанный на романе Майкла Морпурго и адаптированный для сцены Ником Стаффордом, «Боевой конь» является удивительной историей дружбы и преданности, разворачивающейся на фоне Первой мировой войны.

26 сентября в 18:00 на сайте проекта «Русские сезоны» состоится трансляция открытия VIII Международного кинофестиваля детского и семейного кино «Ноль Плюс» (0+). В течение недели в рамках фестиваля будут показаны 103 картины, более 40 из которых в России ещё не видели. Ленты о приключениях и познании, природе и творчестве, культуре и науке представят кинематографисты 35 стран мира.

До 22 октября Пермская Арт-резиденция приглашает на выставку Владимира Абусова «Жизнь» (0+).

До 18 декабря на официальном сайте проекта OperaVision можно увидеть трансляцию спектакля «Время нашего пения» (16+) из театра Ла Монне в Брюсселе.

Ежедневно на сайте musicAeterna.org можно увидеть трансляцию оперы Моцарта «Дон Жуан» (18+). Спектакль, созданный командой во главе с режиссером Ромео Кастеллуччи и дирижёром Теодором Курентзисом, открыл 26 июля основную программу Зальцбургского фестиваля.

Ежедневно на сайте проекта «Русские сезоны» можно увидеть трансляцию спектакля «Турандот» (16+) Московского музыкального театра «Геликон-опера» под руководством Дмитрия Бертмана.

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