Елена Синица Дмитрий Жебелев: избыточная смертность из-за COVID-19 в регионе превысила 10 тыс. человек По росту смертности Прикамье занимает 74-е место в стране Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Жебелев

Константин Долгановский

За август в Пермском крае умерло на 1697 человек больше, чем за тот же месяц до начала эпидемии. Об этом сообщил внештатный советник главы региона Дмитрий Жебелев.

По его словам, это почти рекорд, «хуже было только в ноябре прошлого года» . Избыточная смертность из-за коронавируса в нашем регионе превысила 10 тыс. человек, приводит Жебелев данные местного комитета ЗАГС.

Не учитывая август, по росту смертности за всё время эпидемии Пермский край занимает 74-е место в России.

Из-за коронавируса в Прикамье число умерших выросло на 18%, в среднем по стране — на 26%.

«Сейчас из-за коронавируса у нас ежедневно умирает в 5–10 раз больше людей, чем из-за стреляющего из дробовика во всех без разбору убийцы, — отметил Жебелев. — Только этого почти никто не замечает, кроме врачей и близких пациентов. Чтобы спасти эти жизни, нам не нужно проявлять героизм инспектора ДПС, достаточно всего лишь надеть маску и сделать прививку».

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