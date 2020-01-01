Микрорайон Парковый в Перми на четыре дня останется без отопления и горячей воды
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С 9 часов утра 24 сентября до 18:00 27 сентября микрорайон Парковый останется без отопления и горячей воды, сообщает ВЕТТА.
Ограничения коснутся жилых домов по улицам Желябова, Боровой, Гатчинской, Куфонина, Строителей, а также проспекту Парковому.
Причина — рабочие теплоснабжающей организации проводят работы по наладке режимов теплоснабжения.
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