Микрорайон Парковый в Перми на четыре дня останется без отопления и горячей воды Поделиться Поделиться Твитнуть

С 9 часов утра 24 сентября до 18:00 27 сентября микрорайон Парковый останется без отопления и горячей воды, сообщает ВЕТТА.

Ограничения коснутся жилых домов по улицам Желябова, Боровой, Гатчинской, Куфонина, Строителей, а также проспекту Парковому.

Причина — рабочие теплоснабжающей организации проводят работы по наладке режимов теплоснабжения.

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