Елена Синица
Раиса Кассина: 71% школ охраняет Росгвардия и ЧОП
По словам министра, другой вид охраны только в отдалённых территориях
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В четверг, 23 сентября, состоялось городское родительское собрание, которое провела глава краевого минобра Раиса Кассина в прямом эфире в Instagram.
Большое количество вопросов от родителей касалось организации охраны в школе. В чате многие отмечали, что учебные заведения их детей охраняют люди пожилого возраста.
По словам Раисы Кассиной, в Пермском крае видеонаблюдение есть во всех школах. Охранная сигнализация установлена в 92% учебных заведений, а отсутствует она «только в отдалённых сельских территориях».
Она также обратила внимание, что 71% школ охраняет Росгвардия и ЧОП.
«Когда вы говорите, что у нас ещё где-то охраняют бабушки и дедушки — да, в отдалённых сельских территориях есть ещё охрана в виде сторожей», — отвечает Кассина.
При этом, она отметила, что, если охрана не устраивает, нужно обратиться к директору образовательного учреждения.
Также Кассина сообщила, что тревожная кнопка есть почти в 100% учебных заведений. Металлорамки и металлодетекторы имеются в 79% школах.
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