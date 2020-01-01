Елена Синица Со следующей недели ПГНИУ переходит на дистанционное обучение Предполагается, что оно продлится неделю Поделиться Поделиться Твитнуть

С понедельника, 27 сентября, все направления и курсы Пермского классического университета переводятся на дистанционное обучение. Об этом «Новому компаньону» сообщил ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников.

Он уточнил, что предположительно дистанционный формат обучения продлится неделю.

Напомним, ранее в ПГНИУ было принято решение отменить все очные занятия до 27 сентября.

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