Елена Синица
Со следующей недели ПГНИУ переходит на дистанционное обучение
Предполагается, что оно продлится неделю
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С понедельника, 27 сентября, все направления и курсы Пермского классического университета переводятся на дистанционное обучение. Об этом «Новому компаньону» сообщил ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников.
Он уточнил, что предположительно дистанционный формат обучения продлится неделю.
Напомним, ранее в ПГНИУ было принято решение отменить все очные занятия до 27 сентября.
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