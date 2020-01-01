Олеся Максименко В Мотовилихе на два дня ограничат подачу тепла и горячей воды В районе будут перекладывать теплосеть Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На ул. КИМ в Перми энергетики заменят участок теплосети. В часть домов Мотовилихинского района ограничат подачу горячего водоснабжения и тепла, сообщает пресс-служба городской администрации.

В частности, ограничения коснутся жителей домов на участке от микрорайонов Висим и Рабочий посёлок до дома быта «Агат». Подача горячей воды и тепла будет ограничена с 08:00 27 сентября по 07:00 29 сентября.

Кроме того, из-за ремонта закроется движение всех видов транспорта на ул. КИМ на участке от ул. Металлистов до ул. Циолковского — с 08:00 25 сентября до 07:00 4 октября.

Общественный транспорт будет идти через улицы Василия Соломина, Лебедева и Циолковского. На ул. Василия Соломина установят временные автобусные остановки.

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