Елена Синица В Прикамье 461 новый случай заражения коронавирусом Умерло от COVID-19 ещё 27 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлен 461 новый случай заражения COVID-19. Из новых заболевших 60 человек лечатся в больницах, 401 — на дому, под наблюдением врачей.

В числе новых инфицированных 177 пациентов мужского пола, 284 — женского. Также среди заболевших 62 ребёнка. В возрасте от 15 до 29 лет заболело 67 человек, от 30 до 49 лет — 150 человек, 109 в возрасте 50-64 и 73 человека старше 65 лет.





Круг контактировавших лиц определён.





Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 98 241.





Сейчас в больницах края 3397 человек, из которых 173 подключены к аппаратам ИВЛ.





Доля свободного коечного фонда от фактически развёрнутого составляет 17,7%.





За эти же сутки выздоровел 481 человек, умерло — 27.

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