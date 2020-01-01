УЗПМ завершает два крупных инвестпроекта, продукция которых найдёт применение как в России, так и за рубежом Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УЗПМ

Уральский завод противогололедных материалов до конца года запустит два высокотехнологичных производства. Это позволит расширить линейку продукции для зимнего содержания, уйти от импортных производителей сырья, скорректировать себестоимость товаров и создать материалы на экспорт. Кроме того, новые линии производства дадут Пермскому краю дополнительные рабочие места и налоговые поступления в бюджет.

Оба инвестпроекта УЗПМ (входит в состав бизнес-сообщества WTG) связаны с развитием противогололедной линейки продукции и сырья для нее. Первый, «Глатт», предполагает создание новой, полностью автоматизированной линии высокоэффективных бесхлоридных противогололедных материалов для нужд аэропортов. Продукция сертифицирована, соответствует требованиям отраслевого российского и международного законодательства. Выход на серийное производство продукции запланирован на IV квартал текущего года.

Второй инвестпроект — «Эбнер» — связан с производством высококачественного сырья для противогололедных материалов и нужд нефтяной промышленности.

Директор УЗПМ Дмитрий Пылев уточнил, что оба проекта реализуются при поддержке федерального и регионального Фондов развития промышленности. В «Глатт» в общей сложности вложено почти 380 млн руб., 70 из них привлечены в виде льготного займа из федерального фонда, 30 — из регионального. Для «Эбнер» с общим объемом инвестиций в почти 1,1 млрд руб. почти 400 млн получены из федерального фонда.

— Средства на выгодных условиях и сроком на пять лет мы получили при содействии регионального правительства и Фонда развития промышленности Пермского края. Эти деньги были направлены нами на приобретение основного оборудования, отвечающего требованиям наилучших доступных технологий, — сообщил Дмитрий Пылев.

— Создание современных средств по борьбе с гололедом — стратегически важная задача для нашей страны. Проекты «Глатт» и «Эбнер» — это планомерное развитие отрасли зимнего содержания, новый виток в эволюции противогололедных материалов, которые обеспечивают безопасность людей не только на дорогах и тротуарах, но и гарантируют возможность летать на самолетах зимой. Наши антигололедные средства имеют высокое качество и проходят всесторонние экспертизы и испытаний как при разработке, так и перед использованием, — говорит председатель совета по инновациям и стратегическому развитию WTG Рустам Гильфанов

Основной объем продукции предприятия составляет порядка 20 наименований специализированных антигололедных средств. Они широко используются по всей России и за рубежом. Флагман УЗПМ — линейка противогололедных материалов «Бионорд» — получила особую популярность в том числе и в розничном сегменте. Средство для борьбы со снегом и наледью теперь можно приобрести в крупнейших торговых сетях страны.

Глава департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга РФ Александр Орлов отдельно отметил двухкомпонентный инновационный продукт от УЗПМ.

— За этим перспективное развитие: уменьшает расход применения противогололедных реагентов, дает улучшенный контакт с поверхностями, с дорогами в первую очередь. Надеюсь те направления, которые выбрали в УЗПМ, будут достигнуты и реализованы в ближайшее время, — добавил эксперт.

Уральский завод противогололедных материалов — производитель экологически чистых антигололедных составов, одно из крупнейших в России специализированных предприятий по выпуску инновационных средств по борьбе с гололедом, позволяющих снизить аварийность и травматизм.

Продукция предприятия неоднократно становилась победителем конкурса «100 лучших товаров России» и используется сейчас более чем в 60 городах России и Ближнего зарубежья. В 2014 году Международный олимпийский комитет, изучив состав «Бионорда», присвоил заводу звание официального поставщика противогололедных материалов Олимпийских игр в Сочи.

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