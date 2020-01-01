Елена Синица Антон Любич покинул «Партию Роста» Также он выходит из её генсовета Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский экономист и юрист Антон Любич покинул «Партию Роста». Об этом он сообщил в своём личном профиле на Facebook.

«Я выхожу из «Партии Роста» и её генерального совета. Покидаю команду, с которой связано 5 лет моей жизни и с которой немало сделано для защиты прав пермских предпринимателей. Поживу пока в положении беспартийного, а дальше видно будет», — написал Любич.





Напомним, в 2020 году президиум федерального политического совета «Партии Роста» рекомендовал Антона Любича к выдвижению в качестве кандидата в губернаторы Пермского края. Однако позднее он сам отказался от выдвижения.

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