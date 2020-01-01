Из-за ДТП в центре Перми встали трамваи и образовалась пробка Авария произошла на перекрестке ул. Революции и Комсомольского проспекта Поделиться Поделиться Твитнуть

Утром 23 сентября из-за дорожно-транспортного происшествия в центре Перми встали трамваи. Сообщает «Рифей».

Авария произошла на перекрестке ул. Революции и Комсомольского проспекта. Столкнулись трамвай и легковой автомобиль. В результате временно приостановлено движение электротранспорта.

Также после ДТП на участке Компроса в сторону ЦУМа образовалась автомобильная пробка.

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