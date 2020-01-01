Игорь Сапко: «33,7% за партию — это грустные цифры» По мнению депутата Госдумы, на выборах реготделение единороссов не справилось с поставленной задачей Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Сапко

Константин Долгановский

Депутат Госдумы VII созыва Игорь Сапко на своей странице в Facebook поблагодарил свою команду, друзей, единомышленников и земляков, кто поддержал его и партию «Единая Россия» в непростой избирательной кампании. При этом он раскритиковал команду политконсультантов и руководство реготделения, возложив на них вину за невысокий результат.

«Немножко не хватило до победы и второго мандата в Госдуму от родного Пермского края, но это точно не самое главное… Убеждён, у нашего региона есть громадный потенциал, возможности и ресурс не стоять на месте, а двигаться вперёд!» — пишет Сапко.

Вместе с тем экс-мэр Перми заявил, что политконсультанты краевого штаба из Удмуртии и руководство регионального отделения «Единой России» не справились с поставленной задачей: «33,7% за партию — это грустные цифры. Все предложения и рекомендации уходили «в песок».

По словам Сапко, выводы по итогам выборов, безусловно, будут сделаны, и ребрендингом здесь точно уже не обойтись.

Напомним, на выборах в Госдуму РФ «Единая Россия» набрала 33,56% голосов. Этот результат позволяет партии рассчитывать только на один мандат от Пермского края по партийному списку, и, скорее всего, он достанется Антону Немкину. Находящийся за ним в списке Игорь Сапко в Госдуму VIII созыва не попал.

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