Елена Синица После стрельбы в ПГНИУ с институтом психологии при РАН будет организована системная работа Она будет начата уже на следующей неделе Поделиться Поделиться Твитнуть

ПГНИУ университет

Константин Долгановский

С министерством науки и высшего образования РФ есть договорённость об организации системной работы с институтом психологии при Российской академии наук. Об этом сообщил ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников на встрече с журналистами 22 сентября.

По его словам, связь с директором уже установлена. Сейчас вырабатывается план этой работы со всем коллективом университета, с сотрудниками других вузов Перми. Эта работа будет развёрнута на следующей неделе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.