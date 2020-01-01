Олеся Максименко В Перми продолжают работать пункты вакцинации Привиться в них можно от коронавируса и гриппа Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

До конца недели в краевой столице продолжат работать три пункта, где все желающие старше 18 лет смогут поставить прививки от коронавируса и гриппа.

Пункт вакцинации на первом этаже первой очереди ТРК «Семья» (ул. Революции, 13) будет открыт 23 и 24 сентября с 14:00 до 20:00 и 25 сентября с 12:00 до 16:00.

На первом этаже ТРК «Планета» (шоссе Космонавтов, 162б) пункт будет работать с 16:00 до 20:00 23 и 24 сентября, и с 12:00 до 18:00 25 и 26 сентября.

Также прививки можно будет поставить в гипермаркете «Магнит «Семейный» по адресу ул. Светлогорская, 15а. Режим работы: с 11:00 до 18:00 23 и 24 сентября, с 09:00 до 13:00 25 и 26 сентября.

В ТРК «Семья» и «Планета» в наличии имеется вакцина «Спутник Лайт», в пункте на Светлогорской доступна также вакцина «ГамКовидВак».

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