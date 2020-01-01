Олеся Максименко Пермские фонтаны уйдут на зимовку с 1 октября Последнее представление они дадут 30 сентября Поделиться Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

Фонтаны Перми начинают готовить к зимнему сезону. Последнее представление в этом году фонтаны у Театра-Театра и на эспланаде дадут 30 сентября.

Фонтаны на площади у Театра-Театра начнут светомузыкальное представление в 21:45, у здания Заксобрания региона — в 22:45. Сезон их работы завершится 1 октября, сообщает пресс-служба администрации Перми.

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