Елена Синица В краевых учреждениях ГУФСИН снова разрешили длительные свидания Другие ограничительные меры сохраняются Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 22 сентября в учреждениях ГУФСИН разрешены длительные свидания с осуждёнными. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

При этом, для родственников осуждённых, прибывших на длительное свидание, будет действовать ряд требований из-за COVID-19.





Так, необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее чем за три дня до начала свидания. Подчёркивается, что даже при наличии отметки о прохождении вакцинации, ПЦР тест должен быть пройден.





Помимо этого, нужно заполнить опросный лист об отсутствии контакта с больными или лицами с подозрением на коронавирус.





У посетителей не должно быть признаков острого респираторного заболевания и повышенной температуры тела. При себе нужно иметь маску и перчатки.





Измерение температуры тела родственников и осуждённых, находящихся на длительном свидании, будет проводиться ежедневно.

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