Елена Синица
В краевых учреждениях ГУФСИН снова разрешили длительные свидания
Другие ограничительные меры сохраняются
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С 22 сентября в учреждениях ГУФСИН разрешены длительные свидания с осуждёнными. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.
При этом, для родственников осуждённых, прибывших на длительное свидание, будет действовать ряд требований из-за COVID-19.
Так, необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее чем за три дня до начала свидания. Подчёркивается, что даже при наличии отметки о прохождении вакцинации, ПЦР тест должен быть пройден.
Помимо этого, нужно заполнить опросный лист об отсутствии контакта с больными или лицами с подозрением на коронавирус.
У посетителей не должно быть признаков острого респираторного заболевания и повышенной температуры тела. При себе нужно иметь маску и перчатки.
Измерение температуры тела родственников и осуждённых, находящихся на длительном свидании, будет проводиться ежедневно.
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