Андрей Стрельцов «Парма» узнала с кем сыграет в кубке ФИБА Соперниками пермских баскетболистов на первом этапе будут голландцы и чехи Поделиться Поделиться Твитнуть

«Парма» узнала кто из европейских баскетбольных клубов будет выступать с ней в группе С. Это БК «Хирос Ден Бос» из Голландии и «Опава» из Чехии. Четвертый участник группы будет известен после квалификации еврокубка.

Как сообщает пресс-служба клуба, начало турнира запланировано на 13 октября. Команды сыграют по круговой системе – дважды встретятся друг с другом, в гостях и на домашней арене.

Во второй раунд выйдут две сильнейшие команды.

В прошлом сезоне, играя в Кубке ФИБА Европа, пермский клуб дошёл до «финала четырёх» и занял четвёртое место.

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