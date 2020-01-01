Власти Перми, общественники и ученые обсудили благоустройство ООПТ «Черняевский лес» Поделиться Поделиться Твитнуть

В Черняевском лесу прошло выездное совещание городских властей с экспертным сообществом. Стороны обсудили создание общественных пространств в рамках проекта «Зелёное кольцо», сообщают в пресс-службе администрации Перми.

Участниками встречи стали специалисты управления по экологии и природопользованию администрации Перми, городского лесничества, пермских вузов, общественники, ученные и представители подрядчика, который занимается разработкой комплексной архитектурной концепции, регламентов и документации рекреационного и природоохранного обустройства особо охраняемой природной территории местного значения «Черняевский лес» в рамках создания «Зелёного кольца» Перми.

Участники обсудили вопросы инфраструктуры: обустройство входных групп, подсыпку дорожек, навигацию, обустройство мостиков, планировку мест отдыха на отдельных территориях, проработку новых маршрутов для пеших прогулок и велопрогулок.

— Посетители должны понимать, что они находятся в лесу, и здесь следует соблюдать определенные правила, — отметила Елена Плешкова президент фонда культурного и природного наследия «Обвинская роза».

— Мы продолжаем очередной этап соучаствующего проектирования общественных пространств для отдыха в Черняевском лесу. Нам очень важно понимать мнение жителей и специалистов о том, что здесь нужно разместить и как правильно подходить к благоустройству Черняевского леса с минимальным воздействием на экосистемы этого уникального природного ландшафта, — подчеркнул Дмитрий Андреев, начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми.

Участники направят свои предложения по благоустройству Черняевского леса в управление по экологии и природопользованию администрации Перми.

Напомним, ранее в Перми состоялось заседание круглого стола «Зелёное кольцо», на котором обсуждался текущий этап реализации проекта. Участие в нём приняли представители министерств, пермских вузов, государственных и общественных организаций, инициативных групп, общественники, представители управления по экологии и природопользованию администрации Перми. В краевой универсальной библиотеке им. Горького прошел воркшоп, в ходе которого экологи и общественники обсудили благоустройство территории ООПТ «Черняевский лес» в рамках проекта «Зелёное кольцо».

По инициативе главы Прикамья Дмитрия Махонина проект «Зелёное кольцо» включён в перечень приоритетных мероприятий, реализуемых к 300-летию краевой столицы. Глава региона отмечал, что в планах краевых и городских властей благоустроить долины малых рек Егошихи и Данилихи, а также участки Черняевского леса.

Напомним, что ООПТ «Черняевский лес» — это уникальная естественная природная территория, на котором представлены: богатое ландшафтное и биологическое разнообразие. Здесь зафиксированы места обитаний редких видов растений, животных, грибов, включенные в Красные книги Пермского края и РФ, выделены уникальные экосистемы на площади 87,7 га. Также встречаются современные и древние песчаные дюны. На территории ООПТ создано пять экологических троп, 12 мест отдыха.

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