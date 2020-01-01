В автобусах с бескондукторной оплатой с 22 сентября начнут штрафовать за безбилетный проезд Размер штрафа — от 500 до тысячи рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

В Перми с 22 сентября в маршрутах автобусов с бескондукторной оплатой № 4, 59 и 80, а также в трамваях № 8 начнут штрафовать пассажиров за безбилетный проезд. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу мэрии

Контроль будет осуществляться во время движения транспорта, при этом на время проверки валидаторы заблокируют. Контролерам следует предъявить билет, купленный у водителя за «наличку» или пересадочный талон. При безналичной оплате проезда необходимо приложить карту к терминалу контролёра — на нем отобразиться информация о произведенной оплате проезда или ее отсутствии.

Безбилетник будет оштрафован на 500 рублей, а в случае повторного нарушения — на одну тыс. рублей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.