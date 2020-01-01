В Перми на этой неделе заработают четыре мобильных пункта вакцинации от COVID-19 и гриппа Они разместятся в торговых центрах и у цирка Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили о работе в Перми на этой неделе четырёх мобильных пунктов вакцинации от COVID-19 и гриппа.

Так, с 20 по 26 сентября прививочный пункт открыт в гипермаркете «Магнит» на ул. Светлогорской, 15а. По 24 сентября режим его работы с 11:00 до 18:00, а 25 и 26 сентября — с 9:00 до 13:00.

С 22 сентября с 10:00 до 18:00 будет работать передвижная лаборатория у Цирка

В ТРЦ «Планета» прививку можно сделать 22, 23, 24 сентября с 10:00 до 20:00, а также 25, 26 сентября с 12:00 до 18:00.

В ТРК «Семья» пункт откроется 23 сентября. Первые два дня режим его работы с 14:00 до 20:00, а 25 сентября с 12:00 до 16:00.

Прививки будут делаться вакцинами «Спутник Лайт» и «Ультрикс Квадри» (от гриппа).

Желающим вакцинироваться при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Как уточняет «Рифей», перед вакцинацией будет проводиться врачебный осмотр.

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