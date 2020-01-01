Стала известна программа XI фестиваля Дениса Мацуева в Пермской филармонии Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская краевая филармония

Открытие фестиваля (7 октября) (6+) пройдет под знаком Дмитрия Шостаковича, 115 лет со дня рождения которого в этом году отмечает весь мир. Государственный симфонический оркестра Татарстана (дирижёр — народный артист РФ Александр Сладковский) исполнит Симфонию № 5 ре минор, op. 47 великого русского композитора. Сочинение было создано в период между апрелем и июлем 1937 года. Впервые исполнена 21 ноября 1937 года в Ленинграде, Ленинградским филармоническим оркестром под управлением Евгения Мравинского. Работа имела огромный успех, и, по словам Мстислава Ростроповича, получила овации со слезами на глазах, длившиеся по крайней мере 40 минут.

Концерт для фортепиано с оркестром № 1 соль минор Феликса Мендельсона-Бартольди исполнит бывший ученик Полазненской школы искусств, а ныне учащийся Центральной музыкальной школы при Московской консерватории Захар Внутских (фортепиано). Именно Пермская филармония совместно с Денисом Мацуевым открыла эту блестящую «искорку» на Межрегиональном конкурсе «Новые имена», после чего Маэстро лично несколько раз приглашал юного музыканта для совместных выступлений на сценах Перми и Москвы.

Кульминацией вечера, конечно же, станет выступление народного артиста России: Денис Мацуев исполнит Концерт для фортепиано с оркестром Эдварда Грига.

Во второй день фестиваля (8 октября) слушателей ждет встреча с целой плеядой настоящих звезд мирового исполнительства.

Откроет вечер увертюра «Лёгкая кавалерия Франца фон Зуппе в исполнении Государственного симфонического оркестра Татарстана.

Концертштюк для фортепиано с оркестром Карла Вебера прозвучит в исполнении Даниила Тюрина (фортепиано) — учащегося Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории, лауреата Международного конкурса юных пианистов им. Доры Пеячевич (Осиек, Хорватия, 2019; I премия), Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition (Москва, 2021; шесть специальных призов).

Концерт для скрипки с оркестром № 1 соль минор Макса Бруха слушателям подарит Гайк Казазян (скрипка) — лауреат ХII Международного конкурса им. П.И. Чайковского (2002, IV премия и 3 специальных приза: от телеканала «Культура», от Московской консерватории и от фонда «Новые имена»), Международного конкурса скрипачей Sion-Valais в Швейцарии (2004, I премия и три специальных приза), Международного конкурса им. М. Лонг и Ж. Тибо в Париже (2005, III премия и приз публики), Международного конкурса скрипачей в Южной Корее (2007, победитель и специальный приз за лучшее исполнение произведении корейского композитора).

Концерт для виолончели с оркестром (C-dur) Йозефа Гайдна исполнит Нарек Ахназарян (виолончель), обладатель Золотой медаль XIV Международного конкурса. им. П.И. Чайковского, ныне проживающий в Вене.

Продолжит праздничный вечер солистка Мариинского театра Мария Баянкина (сопрано). Она предложит слушателям арию Елизаветы из оперы «Тангейзер» Рихарда Вагнера, арию Лизы «Уж полночь близится» из оперы «Пиковая дама» Петра Чайковского, арию Джудитты Франца Легара.

Редко звучащий Концерт для контрабаса и домры с оркестром Ефрема Подгайца сыграют Екатерина Мочалова (домра) и Андрей Иванов (контрабас).

Завершится второй день фестиваля Рапсодией в стиле блюз Артура Гершвина с джазовыми каденциями Д. Мацуева. На сцене Большого зала филармонии — Денис Мацуев (фортепиано), Андрей Иванов (контрабас) и Александр Зингер (ударные).

В третий день фестиваля (9 октября) гостей Пермской филармонии ждет «Вечер камерной музыки». Три лауреата престижнейшего конкурса им. П.И. Чайковского разных лет — Денис Мацуев (фортепиано), Гайк Казазян (скрипка) и Нарек Ахназарян (виолончель) исполнят Трио для скрипки, виолончели и фортепиано «Памяти великого артиста» П.И. Чайковского.

Кроме того, фортепианный цикл «Времена года», 12 характеристических пьес Чайковского — персональный презент Дениса Мацуева пермским поклонникам своего таланта.

На джазовый сет — закрытие фестиваля (10 октября) «И классика, и джаз» приглашают Денис Мацуев и его друзья: Екатерина Мочалова (домра), Айдар Гайнуллин (баян), Андрей Иванов (контрабас), Александр Зингер (ударные), а также лауреат детского телевизионного конкурса «Синяя птица» Софья Тюрина (саксофон).

Билеты на XI Фестиваль Дениса Мацуева могут приобрести молодые люди от 14 до 22 лет по «Пушкинской карте». Напомним, что на выбранный концерт одной «Пушкинской картой» может быть оплачен только один именной билет. При входе на мероприятие необходимо будет подтвердить личность посетителя, предъявив «Пушкинскую карту».

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