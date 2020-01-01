Елена Синица
В пермских школах усилят работу с психологами
В учебных заведениях продолжат действовать ранее введённые меры безопасности
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Сейчас школы индивидуально прорабатывают вопрос усиления либо количественного состава психологов, либо повышения квалификации имеющихся специалистов. Об этом на пресс-подходе 21 сентября сообщила замначальника департамента образования Оксана Чеклецова.
«Мониторинг психологической стабильности детей в школах осуществлялся всегда. Эта работа системно продолжится. Мы, безусловно, понимаем важность усиление психолого-социологических служб города», отметила Чеклецова.
Она добавила, что сейчас, в рамках месячника безопасности ,в пермских школах проводятся профилактические мероприятия. В частности, в штатном режиме в классы приходят психологи. По её словам, такие мероприятия запланированы всегда на начало года.
Кроме этого, замначальника ведомства пояснила, что перед началом учебного года ежегодно проводится проверка готовности учебных учреждений к приёму детей. Для проверки организовывают межведомственную комиссию. В неё входят представители МВД, МЧС, Росгвардии и системы образования.
«Каждый раз эта проверка проводится не по формальным признакам. Она действительно проводится с целью установить, что учреждение безопасно. К 1 сентября все образовательные учреждения, мы можем точно, уверенно сказать, были готовы обеспечивать абсолютно безопасные условия», сообщила Оксана Чеклецова.
При этом, в течение учебного года и на краевом, и на городском уровне проводятся плановые и внеплановые выезды «с целью поддержания системы в работоспособном состоянии». Все образовательные организации: и школы, и детские сады и учреждения допобразования ежедневно проводят мониторинг работоспособности охранных систем, продолжила Чеклецова.
«Мы со своей стороны можем сказать, что школы, детские сады и учреждения дополнительного образования — точно безопасная среда. Родители могут не переживать, что с ребёнком может что-то произойти. Мы готовы ко всем ситуациям и каждый день система это подтверждает», — говорит представитель ведомства.
Она также сообщила, что со вчерашнего дня по образовательным учреждениям выезжает межведомственная комиссия. По результатам вчерашних проверок замечаний не выявлено. К концу недели будут проверены все учебные организации.
Сегодня все школы продолжили работу в стандартном режиме. Говоря о мерах безопасности, замначальника отметила, что пропускной режим «на протяжении последних лет был организован достаточно системно», также из-за эпидмер ограничен вход посторонних лиц.
«Никаких новшеств нет, всё работает в стандартном режиме. Пропускной режим у нас в Перми налажен довольно давно. У нас каких-то ярких изменений структуры не будет. У нас все периметры закрыты, на всех территориях домофонные системы, установлены турникеты. Те мероприятия, которые уже обеспечены, продолжат своё функционирование», — заключила Оксана Чеклецова.
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