Елена Синица В пермских школах усилят работу с психологами В учебных заведениях продолжат действовать ранее введённые меры безопасности Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сейчас школы индивидуально прорабатывают вопрос усиления либо количественного состава психологов, либо повышения квалификации имеющихся специалистов. Об этом на пресс-подходе 21 сентября сообщила замначальника департамента образования Оксана Чеклецова.

«Мониторинг психологической стабильности детей в школах осуществлялся всегда. Эта работа системно продолжится. Мы, безусловно, понимаем важность усиление психолого-социологических служб города», ­ отметила Чеклецова.





Она добавила, что сейчас, в рамках месячника безопасности ,в пермских школах проводятся профилактические мероприятия. В частности, в штатном режиме в классы приходят психологи. По её словам, такие мероприятия запланированы всегда на начало года.





Кроме этого, замначальника ведомства пояснила, что перед началом учебного года ежегодно проводится проверка готовности учебных учреждений к приёму детей. Для проверки организовывают межведомственную комиссию. В неё входят представители МВД, МЧС, Росгвардии и системы образования.





«Каждый раз эта проверка проводится не по формальным признакам. Она действительно проводится с целью установить, что учреждение безопасно. К 1 сентября все образовательные учреждения, мы можем точно, уверенно сказать, были готовы обеспечивать абсолютно безопасные условия», ­ сообщила Оксана Чеклецова.





При этом, в течение учебного года и на краевом, и на городском уровне проводятся плановые и внеплановые выезды «с целью поддержания системы в работоспособном состоянии». Все образовательные организации: и школы, и детские сады и учреждения допобразования ежедневно проводят мониторинг работоспособности охранных систем, продолжила Чеклецова.





«Мы со своей стороны можем сказать, что школы, детские сады и учреждения дополнительного образования — точно безопасная среда. Родители могут не переживать, что с ребёнком может что-то произойти. Мы готовы ко всем ситуациям и каждый день система это подтверждает», — ­ говорит представитель ведомства.





Она также сообщила, что со вчерашнего дня по образовательным учреждениям выезжает межведомственная комиссия. По результатам вчерашних проверок замечаний не выявлено. К концу недели будут проверены все учебные организации.





Сегодня все школы продолжили работу в стандартном режиме. Говоря о мерах безопасности, замначальника отметила, что пропускной режим «на протяжении последних лет был организован достаточно системно», также из-за эпидмер ограничен вход посторонних лиц.





«Никаких новшеств нет, всё работает в стандартном режиме. Пропускной режим у нас в Перми налажен довольно давно. У нас каких-то ярких изменений структуры не будет. У нас все периметры закрыты, на всех территориях домофонные системы, установлены турникеты. Те мероприятия, которые уже обеспечены, продолжат своё функционирование», — заключила Оксана Чеклецова.

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