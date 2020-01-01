Мария Сыропятова Торги по продаже УДС «Молот» снова не состоялись На аукцион не было подано ни одной заявки Поделиться Поделиться Твитнуть

УДС «Молот»

Константин Долгановский

Аукцион по продаже УДС «Молот» признан несостоявшимся, на него не было подано ни одной заявки. Данные об это размешены на сайте ВЭТП.

Цена здания с земельным участком составляла 631,9 млн. руб.

Это были уже вторые торги по УДС «Молот», на которых не был определён покупатель. Следующие торги пройдут через процедуру публичного предложения.

Напомним, что первые торги не состоялись в июле, цена была определена в 702,1 млн руб. Аукцион также был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Возможность приобрести имущественный комплекс УДС «Молот» рассматривают краевые власти. Для этого в уставный капитал КРПК из бюджета Прикамья передадут 284 млн руб.

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