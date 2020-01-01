Полпред президента в ПФО потребовал усилить в Перми защищённость образовательных учреждений Все системы обеспечения безопасности должны работать бесперебойно Поделиться Поделиться Твитнуть

Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров прилетел в Пермь и провёл совещание с представителями правительства Пермского края и силовых ведомств, сообщили в пресс-службе кабмина.

Комаров отметил — трагедия 20 сентября в пермском университете показала, что принятых на сегодняшний день мер по обеспечению общественной безопасности, в том числе в вузах, недостаточно.

«Обеспечение безопасности и должного уровня защищенности образовательных учреждений — одно из приоритетных направлений работы исполнительных органов власти, — заявил Комаров. — С учётом обстоятельств случившегося нам необходимо детально разобраться в каждой составляющей, начиная с профилактической работы с молодежью и мониторинга интернета и заканчивая обеспечением безопасности образовательных учреждений и соблюдением законодательства об обороте оружия. Требуется принять меры по недопущению повторения ситуации в дальнейшем».

«Все алгоритмы и технические системы обеспечения безопасности должны работать бесперебойно, сотрудники охранных структур должны постоянно отрабатывать экстренные ситуации», — подвёл итог совещания полномочный представитель.

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