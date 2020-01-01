Евгения Пастухова журналист Игорь Сапко, скорее всего, не попадает в новый созыв Госдумы Пермский край по итогам партийного голосования получает только один мандат Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Сапко

Константин Долгановский

По итогам обработки 100% бюллетеней на выборах в Государственную думу по партийным спискам, «Единая Россия» в Пермском крае набрала 33,7% голосов. На втором месте — КПРФ (22,7%), на третьем — «Справедливая Россия — За правду» (10,8%), на четвёртом — ЛДПР (9,9%), на пятом — «Новые люди» (8,6%).

По данным «Нового компаньона», такой результат партии власти в Пермском крае позволяет ей рассчитывать только на один мандат. Учитывая, что номер один в списке, губернатор Дмитрий Махонин, от мандата откажется, то он переходит IT-предпринимателю Антону Немкину (создатель мессенджера «Серафим» и «Цифровой долины «Сочи»), который занимает вторую строчку. Действующему депутату Госдумы Игорю Сапко голосов за партию для попадания в Госдуму не хватило.

Напомним, на выборах 2016 года «Единая Россия» умела «взять» два мандата — депутатами по спискам стали Александр Василенко и Игорь Сапко. Однако тогда в партийном округе Пермский край был объединён с Удмуртией. В 2016 году партия набрала 42,65%

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