Елена Синица Жители Прикамья стали меньше бояться увольнения Порядка 76% не чувствуют подобной угрозы Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным опроса портала по поиску работы hh.ru, лишь 17% жителей Прикамья считают, что им угрожает увольнение. Ещё 76% подобной угрозы со стороны своего работодателя не чувствуют. Оставшиеся 7% затруднились ответить.

Руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова уточняет, что в третьем квартале 2021 года работники из Пермского края стали меньше бояться потерять работу. Во втором квартале увольнения опасались 20% опрошенных, а не видели для себя такого риска 72%.

В то же время индекс стабильности на текущем месте работы у жителей региона снизился: с 0,44 во втором квартале 2021 года до 0,41 в третьем квартале. Соответственно, респонденты чувствуют себя на текущей работе менее уверенно, чем раньше.

В целом, увольнения в третьем квартале опасаются 20% россиян , не опасаются — 71% (во втором квартале: 21% и 70% соответственно). Лидерами по доле тех, кто испытывает угрозу увольнения, в третьем квартале стали Липецкая область (28%), Ярославская область (27%) и Тверская область (26%). Напротив, уверенных в сохранении за собой рабочего места больше всего в Кировской области (89%), Пензенской области (84%) и Брянской области (83%).

Средний по стране индекс стабильности на текущем месте вырос с 0,39 во втором квартале 2021 года до 0,42 в третьем квартале. Наиболее высокий показатель наблюдается в Кировской (0,63), Пензенской (0,58) и Астраханской (0,55) областях. А наиболее низкий — в Липецкой (0,24).

Больше всего тех, кто боится увольнения, наблюдается среди представителей сфер «Инсталляция и сервис» (28%), «Маркетинг, реклама, PR» и «Закупки» (по 25%). Респондентов, которые не испытывают угрозы увольнения, больше всего в сферах «Искусство, развлечения, масс-медиа» (77%), «Информационные технологии, телеком» и «Наука, образование» (по 76%).

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