Елена Синица В конце сентября в Перми пройдут публичные слушания по внесению изменений в ПЗЗ Они состоятся в нескольких районах города Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 28 по 30 сентября в Перми на публичных слушаниях рассмотрят изменения в городские правила землепользования и застройки. В частности, изменения коснутся размещения образовательных учреждений, границ рекреационно-ландшафтных территорий. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Так, 28 сентября в 18:00 публичные слушания состоятся в администрациях Орджоникидзевского района (ул. Александра Щербакова, 24), Мотовилихинского района (ул. Уральская, 36), Индустриального района (ул. Мира, 15).

В общественном центре «Совет» Ленинского района (ул. Борчанинова, 8), в администрации поселка Новые Ляды (ул. Транспортная, 2) и в администрации Дзержинского района (ул. Ленина, 85) публичные слушания пройдут 29 сентября в 18:00.

В администрациях Кировского района (ул. Кировоградская, 33), Свердловского района (ул. Сибирская, 58) они пройдут 30 сентября в 18:00.

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