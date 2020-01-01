В Прикамье поднимут размер компенсаций за сдачу незаконно хранящегося оружия Новые правила могут вступить в силу в 2022 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Первый заместитель краевого министра территориальной безопасности Альберт Марданов сообщил, что в настоящее время проходит согласование проект постановления правительства Прикамья об увеличении компенсации за сдачу населением незаконно хранящегося оружия.

После данной процедуры документ будет вынесен на рассмотрение кабмина.

«Планируем, что новые правила вступят в силу в 2022 году», — пояснил замминистра.

Постановление предполагает увеличить компенсацию за каждое сданное гладкоствольное охотничье ружье и «обрез» с 4 до 8 тыс. руб., за охотничий карабин — с 7 до 10 тыс. руб, за короткоствольный огнестрельный револьвер или пистолет — с 6 до 8 тыс. руб.

Замминистра пояснил, что размеры компенсаций были установлены в 2019 году и требуют корректировки в сторону увеличения — это может послужить дополнительным стимулом для населения сдавать оружие.

Как рассказал Альберт Марданов, сейчас у жителей края законно хранится почти 90 тыс. единиц оружия.

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