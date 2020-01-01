Надежда Агишева проиграла выборы в Пермскую городскую думу депутату Заксобрания У бывшего ректора ПГНИУ — третий результат Поделиться Поделиться Твитнуть

По результатам подсчета примерно 80% голосов, в одном из самых конкурентных округов на выборах в Пермскую городскую думу, округе №11, с результатом в 25,74% голосов победу одерживает депутат Заксобрания Татьяна Шестакова. У депутата гордумы от партии «Яблоко» Надежды Агишевой, которая в этих выборах участвовала как самовыдвиженец, — 18,43%.

Бывший ректор ПГНИУ Игорь Макарихин (самовыдвижение) набрал около 15% голосов.

Отметим, что ранее депутатом по этому округу был Александр Буторин, который баллотировался в Заксобрание по округу №5 (и одерживает победу). А округ №5 как раз представляла Шестакова. Добавим, что она также возглавляет региональную группу «Чайковская 22» на выборах в Заксобрание.

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