Председатель ЦИК РФ заявила о восьми случаях вброса бюллетеней В Пермском крае вбросов не зафиксировано Поделиться Поделиться Твитнуть

фото Константин Долгановский

В настоящее время подтвердилось восемь случаев вброса бюллетеней на участках в шести субъектах России.О подтвержденных случаях вброса бюллетеней рассказала Элла Панфилова, председатель Центризбиркома России.

Нарушения произошли в Адыгее, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской и Саратовской областях. Бюллетени аннулировали, а председателей участковых комиссий отстранили от должностей.

«В Пермском крае попыток вброса бюллетеней не зафиксировано. В целом выборы прошли в штатном режиме, серьезных нарушений на данный момент мы не зафиксировали», — отметили в пресс-службе избиркома Прикамья.





Высокий уровень проведения выборов отмечают наблюдатели, которых в Прикамье было около пяти тысяч, и представители партий, и международные эксперты.

Так, председатель «Прусского общества Берлин-Бранденбург» Фолькер Чапке, положительно оценил опыт Прикамья:





«Выборы в Пермском крае удивляют не только своими масштабами, но и уровнем открытости, доступности и безопасности. Важно, что так не только в Москве, но и в отдаленных от неё городах и сёлах. Отмечу, что в Европе нет такого, что за ходом выборов можно наблюдать в онлайн-режиме».





Онлайн за выборами могли следить все желающие в Центре общественного наблюдения в Перми и его филиалах в 10 крупных городах края. Также трансляция выборов происходила на специальном портале. Доступ к нему был у избирательных комиссий, уполномоченных по правам человека, всех кандидатов и партий.





Кроме того, на участках были выполнены все требования, препятствующие распространению коронавируса: нанесена разметка, разделены потоки избирателей на вход и выход. Голосующим обрабатывали руки, измеряли температуру, выдавали маски, перчатки, одноразовые ручки.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.