Андрей Стрельцов
Волейбольный клуб «Кама» стал серебряным призёром кубка Буробина
В финальной пульке пермская волейбольная команда проиграла один матч
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«Кама» сумела занять второе место на кубке Буробина, финал которого проходил в Екатеринбурге. В заключительном поединке пермяки обыграли подмосковную «Искру» со счётом 3-1.
С таким же счётом были обыграны и хозяева финальной пульки «Локомотив-Изумруд». «Кама» уступила только «Нове» из Новокуйбышевска в стартовой игре.
Напомним, что в розыгрыше Кубка Николая Буробина принимают участие лучшие команды Высшей лиги «А».
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