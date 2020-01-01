Андрей Стрельцов Волейбольный клуб «Кама» стал серебряным призёром кубка Буробина В финальной пульке пермская волейбольная команда проиграла один матч Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ВК "Кама"

«Кама» сумела занять второе место на кубке Буробина, финал которого проходил в Екатеринбурге. В заключительном поединке пермяки обыграли подмосковную «Искру» со счётом 3-1.

С таким же счётом были обыграны и хозяева финальной пульки «Локомотив-Изумруд». «Кама» уступила только «Нове» из Новокуйбышевска в стартовой игре.

Напомним, что в розыгрыше Кубка Николая Буробина принимают участие лучшие команды Высшей лиги «А».

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