Елена Синица В Прикамье на избирательные участки пришло свыше 635 тыс.человек Наиболее активная явка в Бардымском и Большесосновском муниципальных округах Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По состоянию на 15:00 средняя явка избирателей по Пермскому краю составляет 32,03% или 635 946 человек, передаёт крайизбирком.

Наиболее активно голосуют избиратели Бардымского муниципального округа (52,79%), Большесосновского муниципального округа (51,80%) и Уинского муниципального округа (46,24%).





Ниже всего активность в Краснокамском городском округе (29,88%), Александровском муниципальном округе (29,37%) и в Перми (26,22%).





В Перми по состоянию на 15:00 в выборах приняли участие 26,22% избирателей (203 084 человек).





Самая высокая явка — в Ленинском (32,07%), Орджоникидзевском (27,56%) и Мотовилихинском (26,30%).





Явка в Кировском районе составила 26,05% избирателей, в Свердловском — 25,64%, в Индустриальном районе 25,52% и в Дзержинском — 24,89%.

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