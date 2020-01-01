Елена Синица Средняя явка избирателей в регионе повысилась до 23,52% Проголосовало свыше 466 тыс.жителей Поделиться Поделиться Твитнуть

фото Константин Долгановский

По данным на 20:00 18 сентября, средняя явка избирателей по Пермскому краю составляет 23,52 %. Проголосовать пришли 466 180 человек, сообщает краевой избирком.

Наиболее активно голосуют в Бардымском муниципальном округе (42,47%), Большесосновском муниципальном округе (38,15%), и Юсьвинский муниципальном округе (35,49%).





Напротив, самая низкая активность избирателей в Краснокамском городском округе (20,81%), в Перми (19,25%) и Александровском муниципальном округе (18,74%).





В Перми по состоянию на 20:00 в выборах приняли участие 148 567 человек.





Самая высокая явка — в Ленинском (24,97%), Орджоникидзевском (19,88%) и Мотовилихинском (19,31%) районах.





В Свердловском районе явка составила 19,08%, в Кировском— 19,04%, в Дзержинском— 18,32%, а в Индустриальном районе — 18,29%.





«Я пермяк в пятом поколении, и я не пропустил ещё ни одних выборов, с тех пор как мне исполнилось 18 лет. Всегда голосую в Перми, всегда голосую по месту жительства. Для меня сегодня это важно ещё и потому что для пермяков и жителей Пермского края — это большое общественно-политическое событие, — говорит сенатор Совета Федерации РФ от Пермского края Андрей Климов. — Конечно все мы участвуем в выборах в Государственную Думу РФ, но одновременно на территории Пермского края ещё формируется региональный парламент — наше Законодательное собрание и Пермская городская дума».





Для того, чтобы жизнь и в Перми, и в крае, и в России стабильно развивалась, для того, чтобы наша безопасность была обеспечена, для того, чтобы у нас были условия для роста у каждой пермской и российской семьи, нам необходимо участвовать в выборах и поддерживать тех людей, которые действительно могут обеспечить стабильное развитие нашей Родины, считает Андрей Климов.





«У меня, конечно, взгляд несколько отличается от взгляда тех людей, которые просто приходят голосовать. Я в политике участвую более 30 лет, с марта 1990 года избираюсь. Сначала это был Совет народных депутатов, потом Законодательное собрание сначала Пермской области, потом Законодательное собрание уже Пермского края, потом уже Государственная Дума, Совет Федерации, — отмечает сенатор. — И здесь очень важно иметь в виду, что помимо общих условий, которые определены российским законодательством, связанным с избирательным правом, есть ещё особые условия, которые связаны с пандемическими ограничениями. Маска у меня, как у всех, я её сейчас снял, потому что мы с Вами работаем удалённо. Перчатки, одноразовая ручка, возможность без суеты и без очереди войти и проголосовать — это очень важно. Так что у нас голосование не только прозрачно, транспарентно, не только обеспечивает тайну выбора каждого гражданина, но ещё и обеспечивает санитарно-эпидемиологическую безопасность каждому гражданину, который принимает в нём участие».

«Я считаю, что очень важно увидеть такой высокий уровень проведения голосования не только в Москве, но и в регионах. И моё итоговое мнение по данному вопросу — хорошо. Всё замечательно организовано, — говорит председатель «Прусского общества Берлин-Бранденбург» Фолькер Фридрих Карл Чапке, — Везде стоят печати. Люди приходят в одном месте, выходят — в другом. Сегодня я уже был на встрече с уполномоченным по правам человека в Пермском крае. Также я был на встрече в Общественной палате».

Он также добавил, что планирует посетить избирательные участки в Перми, а ранее посетил в Кунгуре и Кудымкаре, где «всё соответствует очень высокому стандарту и проведено на высшем уровне».

«Я очень был тронут приглашением уполномоченного по правам человека. И конечно же мы обсудили вопросы нынешнего голосования и голосования, которое проходило в прошлом году. И могу сказать то же самое, что уже озвучил ранее сейчас. Удачи России на голосовании».















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