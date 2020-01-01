Елена Синица Коронавирус выявлен в 33 территориях Прикамья Большинство случаев заражения зафиксировано в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

коронавирус

Константин Долгановский

По результатам исследований Роспотребнадзора за минувшие сутки, в Пермском крае зафиксирован 451 случай заражения COVID-19. Новые заболевшие есть в 33 территориях региона.

Большинство выявленных новых случаев зафиксировано в Перми — 254. В Лысьвенском городском округе коронавирус диагностирован у 34 человек. В Березниках и Чайковском по 23 случая заражения.





В Осинском городском округе заболевание подтвердилось у 21 жителя, в Пермском муниципальном районе — у 20, в Соликамском городском округе — у 12, в Чернушинском городском округе — у девяти. По семь человек заразились в Чердынском и Чусовском городских округах.





В Юсьвинском муниципальном округе пять новых инфицированных. По четыре случая заражения обнаружено в Кишертском муниципальном округе, Кудымкаре и Октябрьском городском округе. В Губахе, Кунгурском муниципальном районе, Добрянском, Ильинском и Суксунском городских округах — по два заболевших жителя.





По одному заражённому выявлено в ЗАТО Звёздный, Кизеле, Кунгуре, Красновишерском, Краснокамском и Очёрском городских округах, а также Бардымском, Березовском, Еловском, Кудымкарском, Куединском, Ординском, Частинском и Юрлинском муниципальных округах.

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