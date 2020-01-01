Олеся Максименко В Перми задержали особо опасного преступника из Тюмени Он бежал из колонии-поселения 15 сентября Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

В Перми задержан особо опасный преступник Александр Новиков, сбежавший из колонии-поселения при ИК № 2 в Тюмени, передаёт Znak.com со ссылкой на УФСИН по Тюменской области.

Как сообщает издание, 43-летний Александр Новиков осуждён в 2000 году на 23 года колонии. За его спиной — тяжкие преступления, в том числе вымогательство, грабёж, кража и убийство. В феврале 2020 года суд смягчил ему форму наказания, Новикова перевели в колонию-поселение. Утром 15 сентября сотрудники УФСИН не обнаружили его на рабочем месте — автомойке в микрорайоне Строителей в Тюмени. Беглец был объявлен в розыск.

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